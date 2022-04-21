В Донецкой области "агитснаряд" оккупантов пробил крышу многоэтажки и разорвался на улице: видео
Источник:телеграм Павла Кириленко
В Светлодарске российский "агитснаряд" пробил крышу многоэтажки и, выбив оконное стекло, разорвался на улице. Пропагандистские листовки засыпали часть улицы.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подчеркнул, что крышу придется ремонтировать, а агитационные листовки коммунальные службы убрали.
Интересно Россиян поймали на лжи: американец опроверг фейк о своей смерти в Украине
По его словам, российская пропаганда разрушает не только мозг человека.
Радует хотя бы то, что в данном случае речь идет о кровле буквально. Ведь агрессивная российская пропаганда, желающая "снести крышу людям", уже теряет свое влияние.
– подчеркнул он.
Кириленко добавил, что люди собственными глазами видят, что именно россияне и их пособники несут смерть и разрушения на украинские территории.
Смотрите видео последствий удара "агитснарядом" в Светловодске:
К слову, в Днепре СБУ задержала девушку, которая активно выражала поддержку оккупантам и ждала их прихода. Русофилка вела блог, где не раз говорила, что ждет, когда город захватят.