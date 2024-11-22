Партизаны "Атеш" помогли ликвидировать вражеское подразделение в Донецкой области

В Донецкой области партизаны "Атеш" помогли ликвидировать вражеское подразделение операторов БПЛА. Эти оккупанты должны были участвовать в штурмах на Торецком направлении.

Впрочем, агенты помешали планам врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Как "Атеш" помог ликвидировать вражеское подразделение

Ко Дню Достоинства и Свободы в движении "Атеш" раскрыли детали одной из своих операций. Так, около 6 месяцев назад один из агентов подписал контракт с российским минобороны. После этого его отправили в учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов.

Российские захватчики в центре БпЛА: смотрите видео

Партизан прошел обучение и был распределен в одну из бригад. Мужчину отправили в зону боевых действий на территории Донецкой области. Там он смог получить доступ к различной информации, которую оперативно передавал ВСУ, в том числе – данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

Агент "Атеш" в подразделении БПЛА: смотрите видео

Впоследствии агент "Атеш" выяснил, что одно из подразделений операторов БПЛА готовится к наступлению на Торецком направлении. Партизан разоблачил местонахождение операторов ударных дронов, передал координаты и Силы обороны Украины нанесли успешный результат. Известно по меньшей мере о 2 погибших и 3 раненых.

В "Атеш" также опубликовали кадры с места, где базировалось подразделение. Как отметили партизаны, большинство из тех, кто есть на видео или фото, уже умер.

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Ранее бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил на полигоне в Запорожской области. Отмечается, что взвод захватчиков проводил учения по тактической медицине на этом полигоне.