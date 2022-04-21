В Донецкой области нашли обломки "сверхсовременной" российской ракеты за 30 миллионов рублей
Источник:СтратКом ВСУ
В Донецкой области украинские военные уничтожили вражескую ракету россиян, ценой около 30 миллионов рублей. На поле остались только обломки "сверхсовременной" Х-59МК2.
"Сверхсовременная" ракета оказалась легкой целью для наших защитников
Об уничтожении вражеской ракеты сообщили украинские военные и опубликовали фото.
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Что-то пошло не так. В Донецкой области нашли обломки сбитой "сверхсовременной" российской ракеты Х-59МК2, стоимостью примерно 30 миллионов рублей,
– написали украинские военные.
Вот так выглядела "сверхсовременная" ракета X-59МК2 / Фото СтратКом ВСУ
Стоимость ракеты около 30 миллионов рублей.
А вот так выглядит ракета после "усовершенствования" нашими военными.
ВСУ сбили вражескую ракету / Фото Нацполиция
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