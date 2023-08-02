Навсегда 28 лет: в Донецкой области погиб воин из Кривого Рога

Каждый день война с Россией уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины – защитников и защитниц нашего государства. Небесное воинство пополнил защитник из Кривого Рога – Денис Павлюк.

Жизнь защитника оборвалась 20 июля. О потере сообщили в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии 129 Криворожской бригады ТрО.

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Собратья обещают отомстить

Денис Павлюк с позывным "Поттер" воевал в Донецкой области. Воин погиб при выполнении боевого задания.

Денис погиб как мужчина, на своей земле, с оружием в руках! Мы будем помнить его подвиг всегда, и о нем будут знать будущие поколения, ради которых мы отдаем самое ценное, свою жизнь,

– говорится в сообщении.

Собратья погибшего Героя пообещали месть за Дениса Павлюка.



Денис Павлюк / "Арей"

В Херсоне россияне убили медика

1 августа россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Во время атаки оккупанты попали в одну из больниц, разрушив операционную и повредив 2 отделения. В результате погиб врач Дмитрий Белый – отоларинголог, который после окончания университета в Запорожье окончил интернатуру в Херсоне. Этот трагический день был для Дмитрия первым рабочим после завершения интернатуры.

Медсестра одного из отделений и еще 4 человека получили ранения. У пострадавших контузия и острая реакция на стресс. У медсестры – травмированная челюсть.