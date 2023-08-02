Навсегда 28 лет: в Донецкой области погиб воин из Кривого Рога
Источник:7-й ОБОТ "АРЕЙ" УДА
Каждый день война с Россией уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины – защитников и защитниц нашего государства. Небесное воинство пополнил защитник из Кривого Рога – Денис Павлюк.
Жизнь защитника оборвалась 20 июля. О потере сообщили в 7-м отдельном батальоне "Арей" Украинской добровольческой армии 129 Криворожской бригады ТрО.
Обратите внимание "Был первый рабочий день": воспоминания о медике, погибшем в результате обстрела Херсона
Собратья обещают отомстить
Денис Павлюк с позывным "Поттер" воевал в Донецкой области. Воин погиб при выполнении боевого задания.
Денис погиб как мужчина, на своей земле, с оружием в руках! Мы будем помнить его подвиг всегда, и о нем будут знать будущие поколения, ради которых мы отдаем самое ценное, свою жизнь,
– говорится в сообщении.
Собратья погибшего Героя пообещали месть за Дениса Павлюка.
В Херсоне россияне убили медика
1 августа россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Во время атаки оккупанты попали в одну из больниц, разрушив операционную и повредив 2 отделения. В результате погиб врач Дмитрий Белый – отоларинголог, который после окончания университета в Запорожье окончил интернатуру в Херсоне. Этот трагический день был для Дмитрия первым рабочим после завершения интернатуры.
Медсестра одного из отделений и еще 4 человека получили ранения. У пострадавших контузия и острая реакция на стресс. У медсестры – травмированная челюсть.