В Донецкой области российская ракета чудом не попала в людей, стоящих в очереди за пенсией

В Краматорском районе Донецкой области ракета попала в дом, возле которого было скопление людей. Все они пришли туда, чтобы получить пенсию.

В результате попадания были пострадавшие, однако все могло обернуться большей трагедией. Об этом 12 мая рассказал полицейским глава Черкасской территориальной общины Андрей Головаш.

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В доме до сих пор остаются жильцы

В общей сложности получили ранения 6 человек, находившихся в атакованном россиянами доме. Одного человека для лечения пришлось доставить на запад Украины.

Однако, несмотря на разрушение части дома, там до сих пор остаются жители 10 квартир. В здании продолжаются ремонтные работы. Там уже успели перекрыть поврежденную крышу и закрыли выбитые окна. Однако большинство времени люди вынуждены находиться в подвале. Ведь в любой момент может начаться новый обстрел.



Дом, в который попала ракета / Фото Нацполиции

Какова ситуация в этой части района в целом

В Черкасской ОТГ, где это произошло крайне напряженное положение. Постоянными обстрелами повреждены частные домохозяйства, объекты инфраструктуры и даже школы.

При этом люди часто остаются без мобильной связи. Мешает нормально жить и то, что периодически там исчезает газ и свет.

Полицейские проехались по нескольким населенным пунктам этой прифронтовой зоны. Они пообщались с местными и выдавали гуманитарную помощь, которую привезли. Кроме того, помогают уехать тем, кто этого хочет.

Семьи доставляют в поезда и межрегиональные автобусы транспортом общины и полицейскими автомобилями,

– отметили в сообщении.

Также правоохранители добавили, что в эти трудные времена всегда остаются на связи. Они ведь должны обеспечивать гражданам круглосуточную поддержку.

Правоохранители показали ситуацию в Черкасской общине / Фото Нацполиции

Президент эмоционально отреагировал на действия россиян

В своем обращении за 12 мая Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз откровенно высказался о действиях врага. Он акцентировал, что русские генералы неизлечимо больны. Мол, невозможно как-то еще объяснить приказы совершать военные преступления.

Россия бомбит наши школы и больницы и многие другие гражданские объекты. Но это даже не может быть оправдано какими-либо военными целями.

Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто в России пока нет смелости это признать,

– добавил глава государства.

В то же время он добавил, что Украина все отстроит. Ибо враг может пытаться, но никогда не уничтожит наше государство и наше стремление к свободе.

Обращение президента, где он об этом говорил: смотрите видео