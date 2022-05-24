В Донецкой области только за сутки 12 погибших мирных жителей

Россияне продолжают наступление на Донбасс. Враг не пытается совершать маневров, а плести по украинским городам из всего возможного оружия.

Рашисты продолжают безумно гатить по мирным городам Донецкой области. Оккупанты не думают ни о каких военных целях – их мишенями становятся дома мирных людей и гражданская инфраструктура.

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Россияне убивают мирных украинцев

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в течение суток 24 мая российские кафиры унесли жизни 12 мирных украинцев. Гражданские погибли в результате обстрелов россиян.

3 человека погибли в Бахмуте, 2 – в Торецке. Жизнь еще 4 украинцев рашисты забрали в Авдеевке и Райгородке, по 1 человеку погибли в Лимане, Николаевке и Калинове.

Также известно, что 10 человек получили ранения. Число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

Ситуация на фронте: коротко о последних событиях

В зоне ООС российские кафиры шли в атаку 9 раз. Наши герои не дали рашистам продвинуться на новые рубежи и нанесли им новые потери. Враг остался без 38 единиц боевой техники.

Россияне снова нанесли удар по Днепропетровщине, от оккупантов пострадал Синельниковский район. Погибших и раненых нет. Для атаки враг использовал "Грады" и минометы.

Канада продолжает активно помогать Украине бороться с российскими захватчиками. К подаренным гаубицам мы получим еще и 20 тысяч артиллерийских снарядов.

В Лимане продолжаются активные бои с российскими оккупантами. Врагу удается заходить в город, но наши герои сразу выбивают рашистов. Ситуация трудная, россияне продолжают наступать.

Несмотря на большие потери, россияне не собираются прекращать войну против Украины, но вынуждены сосредоточиться только на нескольких тактических направлениях. В течение 2 месяцев кафиры могут привлечь к боевым действиям против Украины еще 30 батальонных тактических групп. Также известно, что враг стащил резервы в Крым, которые в ближайшее время хочет опрокидывать в Украину.

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