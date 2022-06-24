В Донецкой области украинские воины обнаружили и разбили вражеские ДРГ: остатки в панике сбежали

Украинские военные продолжают титанически противостоять врагу. В Донецкой области, где оккупанты перешли больше к обороне, удалось не только обнаружить вражеские ДРГ, но и разбить их.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в утренней сводке Генштаба от 24 июня.

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Враг бежал в панике

Известно, что в Донецкой области украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательные группы врага. После этого удалось дать им хорошего нагоняя. Неудивительно, что напуганным захватчикам пришлось буквально убегать, чтобы не пополнить ряды "двухсотых".

В Донецкой области оккупанты обстреливают наших военных

Хотя в Донецкой области враг и не ведет активных боевых действий, это не мешает ему обстреливать ВСУ. Для этого используют в основном артиллерию.

Например, ею били на Бахмутском направлении. Под вражеский огонь попали районы Николаевки, Берестового, а также Новолуганского. В то же время следует понимать, что захватчики стремятся улучшить свое тактическое положение. Кроме того, для них важен контроль дорог между населенными пунктами. Так что их регулярно обстреливают.

Открывали захватчики огонь и на Новопавловском направлении. Под удар оккупантов попали районы Антоновки, Угледара, а также Золотой Нивы.



Какая сейчас ситуация на фронте вблизи Донецка / Скриншот liveuamap

Отметим, что активные боевые действия не наблюдались и на других направлениях. Речь идет об Авдеевском, Кураховском, а также Запорожском. В то же время враг делает все возможное для того, чтобы у нас не было возможности перебрасывать собственные резервы. В частности, на те направления, усиление которых позволит выбивать врага.

Захватчики обстреливали наши позиции в районах Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья, а также Староукраинки.

Если мы уже упомянули потери врага, то они – колоссальные. За четыре месяца войны российское войско сократилось на несколько десятков тысяч бойцов.

Скоро будет 35 тысяч уничтоженных оккупантов

С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" пополнили 34 430 российских бойцов. Но это число приблизительное, ведь точно подсчитать потери врага в районах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии значительно сократилось количество техники. Речь идет о 1 504 танках, 3 632 боевых бронированных машинах, 756 артиллерийских системах, 240 реактивных системах залпового огня, 99 единицах ПВО.

А еще в металлолом удалось превратить 216 самолетов, 183 вертолета, 620 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 судов, 2 548 автомобилей и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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