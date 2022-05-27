В Донецкой ОВА рассказали, что даст украинским защитникам дальнобойное оружие

США сомневаются, давать ли Украине более мощное дальнобойное оружие. Однако именно она позволит нашим ВСУ развивать тактический успех и добиваться стратегических целей.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

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По словам Кириленко, это оружие очень важно для Украины, оно усилит наших бойцов.

ВСУ будут делать все, что в их силах не только для того, чтобы удержать территории, но и в будущем их увольнять. Это крайне сложно, но это наша земля и мы ее никому не отдадим,

– подчеркнул он.

Украина договаривается с США по MLRS

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в США продолжается дискуссия по поставкам Украине реактивной системы залпового огня MLRS. Решения могут быть приняты на следующей неделе. Великобритания призывает предоставить нам это вооружение.

По его словам, американские СМИ сообщают, что если решение будет принято, США может передать Украине передовые ракетные системы MLRS.

"Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность. Да, мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS", – пояснил Ермак.

Глава ОП говорит, что это оружие нужно нам уже "на вчера", как и системы ПВО, танки и другое оружие, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории.

Что такое MLRS (говорится о M270 MLRS) Это американская реактивная система залпового огня (Multiple Launch Rocket System) на гусеничной базе БМП Брэдли производства компании Vought. РСЗО M270 предназначено для поражения на расстояниях более 30 километров районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, техники, а также командных пунктов и узлов связи.

Отметим, что 27 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы они обсудили поставки тяжелого вооружения. В результате Кулеба заявил, что количество тяжелого вооружения от США в ближайшее время увеличится.

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