В Донецкой ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате обстрела Краматорска

Российские оккупанты совершили обстрел Краматорска. Авиаракетный удар был очень мощным – пострадали десятки зданий.

Бомбардировка россиян нанесла ущерб 32 многоэтажкам. Всего разрушено более 800 квартир.

Читайте также В результате ракетного удара по Лозовской общине на Харьковщине погиб человек

Ситуация с пострадавшими

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате атаки россиян ранения получили 25 жителей города. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Степени ранения в большинстве своем легкие. Средняя степень тяжести травм только у 6 человек, одному из них еще утром была сделана операция. Угрозы жизни ни у кого нет, все пострадавшие находятся в безопасности, а в дальнейшем смогут проходить и процесс реабилитации,

– сообщил глава Донецкой ОВА.

Также он добавил, что эвакуация мирных жителей из "горячих" точек очень важна. В частности, эвакуация из одного из объектов, подвергшихся бомбардировкам, помогла спасти десятки жизней. Если бы их не удалось вывезти перед атакой россиян – пришлось бы говорить о значительном большинстве пострадавших, а также и жертв.

Обстрел Краматорска: что произошло

Ночью 5 мая российские оккупанты совершили нападение на Краматорск. Враг использовал много ракет, нанесших городу большие разрушения.

В привычном для себя стиле россияне выбрали целями жилые дома и инфраструктурные объекты. Пострадали помещения частных предприятий, несколько заведений, две школы, детский сад, больница, котельная и частные дома.

В целом ракетный обстрел россиян нанес разрушения 32 многоэтажкам. По подсчету, 810 квартир полностью разрушены. Травмы получили 25 мирных жителей. Жертв удалось избежать благодаря успешно проведенной эвакуации. Жителей города призывают позаботиться о своей безопасности и отправиться в более безопасный регион Украины.

Вместе с нападением на Краматорск россияне совершили циничный обстрел Свято-Успенской лавры в Святогорске. Враг нанес удар туда, где скрывались переселенцы. Травмы получили 7 человек. Ранее российские оккупанты уже атаковали объект – это произошло 12 марта.

Британская разведка получила информацию о том, что россияне хотят во что бы то ни стало захватить Краматорск и Северодонецк. ВСУ оказывают активное сопротивление, но враг мечтает его переломить.

Смотрите также – последствия очередных обстрелов Харькова: видео