В Дрогобыче 5 апреля не курсируют маршрутки: перевозчики остановили работу после инцидента с ТЦК

5 апреля в Дрогобыче маршрутки прекратили курсировать. Связывают это с действиями ТЦК, которые мол силой задерживали водителей прямо во время выполнения рейса.

В ТЦК опровергают эту информацию и называют манипуляцией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дрогобычское СМИ "Вголос о Дрогобычине" и Львовский областной ТЦК и СП.

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Маршрутки прекратили курсировать в Дрогобыче

в Дрогобыче не курсирует общественный транспорт. Объясняют это действиями ТЦК.

05.04.2025 водители автобусов, работающих на маршрутах города не смогут выйти на работу! Какая причина? В связи с тем, что были неоднократные попытки со стороны работников ТЦК, провести силовую мобилизацию водителей, даже тех, которые непосредственно работали на маршруте, это приводило к срыву рейсов и невыполнение графиков движения,

– рассказал руководитель ООО "Сигма" Михаил Пастушак.

Вчера, 04 апреля, по его словам, работники ТЦК совместно с работниками полиции, без каких-либо объяснений, о правомерности их действий, сняли с рабочего места, с автобуса, водителя и доставили в ТЦК для вручения повестки с последующим прохождением врачебной комиссии.

"Это уже последняя капля надежды у водителей на безопасную работу была исчерпана. Могут ли водители в таком режиме работать? Видимо, что нет. Есть ли альтернативная замена? Человеческий ресурс исчерпан. Нет. ООО "СИГМА", я, как руководитель, просим прощения за все неудобства, но так дальше продолжаться не может", – написал он.

По его словам, сделать бронь для работника сейчас практически невозможно.

Пастушак обратился за помощью к властным органам города и области.

Во Львовском областном ТЦК же заявили, что никакого "изъятия из кабины автобуса" не было. Водитель был проинформирован в соответствии с требованиями законодательства, в рамках которого также действовали работники ТЦК.

"Ни один закон не предусматривает автоматическое освобождение от мобилизации только на основании факта трудоустройства. Зато, существует четкий законный механизм бронирования работников, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры, в частности, общественного транспорта. Почему ни один водитель не забронирован? Этот вопрос, который, к сожалению, до сих пор остается без должной инициативы со стороны руководства предприятия. Именно работодатель должен подать соответствующие документы в уполномоченные органы для оформления бронирования", – говорят в ТЦК.

В ТЦК призвали предприятие забронировать работников и наладить диалог "для решения ситуации в интересах жителей общины".