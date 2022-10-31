Света может не быть долго: ДТЭК использовала весь запас для восстановления энергосистемы

Россияне 31 октября снова нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре. Ремонтники делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение, но запас для восстановления энергосистемы уже закончился.

После первых двух атак в октябре энергетики уже использовали запас находящегося на складах оборудования. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Россияне атаковали 18 объектов в десяти регионах, большинство – критическая инфраструктура

Оборудование стоит миллионы долларов

Сахарук рассказал, что определенное количество оборудования смогли приобрести. Впрочем, его стоимость достигает сотен миллионов долларов.

Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого,

– отметил Сахарук.

Он добавил, что ДТЭК работает над тем, каким образом его приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема для всех энергетиков.

Кроме этого, он отметил, что суммы ущерба для ДТЭК также достигают сотен миллионов долларов.

Восстановят электроснабжение нескоро

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Сахарук объяснил, что вечером уже можно будет спрогнозировать сколько дней нужно для налаживания ситуации.

"Очевидно, что восстановление будет нескорым. Каждый раз новый обстрел повреждает уже то оборудование, которое мы поставили ранее", – сказал директор ДТЭК.

Новая массированная атака россиян: главное

Оккупанты снова нанесли массированную ракетную атаку по Украине утром 31 октября. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры на Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и Буковине. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что всего повреждены 18 объектов в 10 регионах.

Враг запустил более 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО. Кстати, в Воздушных силах ВСУ констатировали, что немецкая противовоздушная система IRIS-T во время массированного ракетного удара отработала со 100% результатом.

Из-за этого в Украине вводят экстренные отключения света. Например, в Киеве есть перебои со светом и водоснабжением.

Из-за утренних атак в Харьковской области отменили графики почасовых отключений электроэнергии. Однако скоро будут новые.

Перебои со светом были на Днепропетровщине и Запорожье.

Людей просят существенно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

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