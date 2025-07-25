Нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин погиб в ДТП
- Народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин погиб в ДТП вблизи села Бабухов на Франковщине, столкнувшись на мотоцикле с трактором.
- Рущишин был почетным сенатором УКУ, соучредителем Львовской бизнес школы, известным предпринимателем и общественным деятелем.
- Его смерть вызвала глубокую печаль и сочувствие среди коллег, друзей и представителей Украинского католического университета.
- Рущишин был активным участником украинских революций и соучредителем Художественного объединения "Дзига".
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП. Инцидент произошел вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области. Львовскому бизнесмену и политику было 57 лет.
Смерть Ярослава Рущишина подтвердили его близкие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на львовский ресурс "Твое мисто".
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Что известно о ДТП, в котором погиб Рущишин?
По данным "Гал-инфо", ДТП произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области. Ярослав Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson. Однако не справился с управлением и столкнулся с трактором. Последний ехал в попутном направлении.
Смерть нардепа наступила, когда его доставляли в больницу.
Как реагируют на смерть Ярослава Рущишина его друзья и знакомые?
Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал, что жизнь рядом – это самое хрупкое и самое ценное, что имеет человек.
"Цените. Пока живы, мы все можем исправить. Потому что потом, только допеть, догулять, доделать. За него/нее..." – отметил он.
В Украинском католическом университете также вспомнили о Ярославе Руцишине. Там напомнили, что он – почетный сенатор УКУ, один из основателей Бизнес-школы УКУ, большой друг и меценат университета
Человек чести, достоинства. Это невосполнимая потеря для общества и всей Украины. Выражаем искренние соболезнования жене Ярине, сыну Гнату и всей семье и всем близким, которых у Ярослава было так много,
– подчеркнули в УКУ.
В то же время президент университета митрополит Борис Гудзяк, отметил, что лидерство, мнение, слово Ярослава были для него чрезвычайно ценными.
"Как будет не хватать Славика в семье, городе, стране...Со святыми упокой!", – написал президент УКУ митрополит Борис Гудзяк.
Отреагировал и народный избранник Ярослав Железняк: "Славко..... не могу поверить".
Журналист Андрей Дрозда отметил, что гибель Ярослава Рущишина – это невыразимая потеря.
"Шок и ощущение какой-то огромной несправедливости. Пусть Господь примет его душу. Спасибо Ярославу за его дела, за тот Львов и Украину, которые имеем сегодня", – написал он.
Ярослав Руцишин / Фото из Facebook-страницы нардепа
Что известно об Ярославе Рущишине?
Он был народным депутатом IX созыва от партии "Голос". Также в 2019 – 2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию этой партии.
До выборов в Раду, в 2006 – 2010 годах, был депутатом Львовского областного совета. Ярослав Рущишин был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес школы LvBS. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" II степени.
В 2020 году от партии "Голос" баллотировался на должность городского головы Львова. По результатам выборов получил четвертое место, получив 5,62%.
Ярослав Рущишин известен и как украинский предприниматель и общественный деятель. Он был соучредителем Художественного объединения "Дзыга" и продюсировал ряд украинских групп, среди которых "Мертвый петух", "Клуб любителей чая", "Дзыга джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы" и певицы Русланы.
В начале 1990-х он был одним из организаторов Студенческой голодовки на Майдане Независимости. Также был первым председателем Студенческого братства торгово-экономического института, участником всех украинских революций.
К слову, недавно также умерла известная актриса театра Франко Анастасия Добрынина. Причиной стала длительная болезнь.