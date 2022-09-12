В госдуме уже говорят, что не справятся в войне без общей мобилизации: россияне в панике
Из-за провалов на войне в Украине в российской думе заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Говорят, иначе их ждет поражение.
Такое заявление сделал член комитета госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Он утверждает, что нужно объявить в россии всеобщую мобилизацию и перевести экономику на военные рейсы.
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Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не достигнем,
– сказал шеремет.
Кроме того, кремлевский чиновник говорит, что необходимо сменить статус "спецоперации".
Россияне в панике
Граждане государства-агрессорки шокированы таким заявлением. Пользователи сети предлагают шеремету самому идти воевать. Также среди предложений, куда идти чиновнику, озвучивались и другие варианты.Обратите внимание! Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал, что россияне уже начинают прозревать, что проигрывают войну. Далее, по его словам, россию могут ждать разные сценарии: от бунтов до развала армии.
Комментарии россиян в сети:
- Пусть идет первый. Ему больше всех нужна эта "спецоперация" и "победа".
- Как они за***ли. Пора поднять бунт.
- Пошел на**. Своих детей туда отправь.
- Время олигархов сбрасывать.
- Мобилизация всего населения на войну с Украиной – это уже поражение. Шеремета первого на фронт надо.
Как россияне реагируют на заявления о мобилизации / Скриншоты с телеграм-каналов:
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