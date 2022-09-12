В госдуме уже говорят, что не справятся в войне без общей мобилизации: россияне в панике

Из-за провалов на войне в Украине в российской думе заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Говорят, иначе их ждет поражение.

Такое заявление сделал член комитета госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Он утверждает, что нужно объявить в россии всеобщую мобилизацию и перевести экономику на военные рейсы.

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Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не достигнем,

– сказал шеремет.

Кроме того, кремлевский чиновник говорит, что необходимо сменить статус "спецоперации".

Россияне в панике

Граждане государства-агрессорки шокированы таким заявлением. Пользователи сети предлагают шеремету самому идти воевать. Также среди предложений, куда идти чиновнику, озвучивались и другие варианты.

Комментарии россиян в сети:

Пусть идет первый. Ему больше всех нужна эта "спецоперация" и "победа".

Как они за***ли. Пора поднять бунт.

Пошел на**. Своих детей туда отправь.

Время олигархов сбрасывать.

Мобилизация всего населения на войну с Украиной – это уже поражение. Шеремета первого на фронт надо.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал, что россияне уже начинают прозревать , что проигрывают войну. Далее, по его словам, россию могут ждать разные сценарии: от бунтов до развала армии.

Как россияне реагируют на заявления о мобилизации / Скриншоты с телеграм-каналов:

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