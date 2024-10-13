В Египте столкнулись два поезда: в результате жуткой аварии есть много пострадавших и жертва

В воскресенье, 13 октября, в Египте произошла жуткая авария с участием локомотива и пассажирского поезда. В результате столкновения вагоны упали в воду, а десятки людей пострадали.

Кроме того, по меньшей мере 1 человек погиб в результате аварии. Об этом пишет Associated Press.

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В Египте произошла жуткая авария

В воскресенье на юге Египта произошла жуткая авария. Так, локомотив врезался в хвост пассажирского поезда, который направлялся в Каир. Столкновение поездов произошло в провинции Минья, в около 270 километрах от Каира.

Сейчас причины аварии выясняются. Однако известно, что 2 вагона после столкновения упали в воду. По меньшей мере 1 человек погиб, 21 – пострадал. Сейчас в больнице остаются двое пострадавших, другие – получили медицинскую помощь и с легкими травмами отправились на домашнее лечение.

Авария поездов в Египте: смотрите видео

Стоит заметить, что такие аварии в Египте, к сожалению, является обычным явлением. Из-за устаревшей железнодорожной системы поезда постоянно сходят с рельсов. К примеру, в начале сентября в дельте Нила столкнулись два пассажирских поезда. Тогда также много пассажиров получили травмы, а три человека погибли.