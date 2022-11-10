В ЕС договорились о непризнании документов, выданных Россией на оккупированных территориях

Совет ЕС и Европейский парламент предварительно договорились не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Согласованный на переговорах текст постановления еще подлежит официальному утверждению Советом ЕС и Европейским парламентом.

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Российские проездные документы не будут приниматься как действительные для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны,

– указывается в документе.

В Еврокомиссии добавили, что "российские проездные документы, изданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами – членами ЕС".

Это решение "направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств – членов ЕС".

Что этому предшествовало

Путин 30 сентября объявил об аннексии украинских территорий, подписав бумажки с гауляйтерами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ни одна из стран Евросоюза не признает сфальсифицированные результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины. ЕС готов вынудить Кремль заплатить за дальнейшую эскалацию.

Напомним также, что Евросоюз приостановил с 12 сентября действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оформить шенгенскую визу россиянам стало дороже, длиннее и труднее.

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