Погоджений під час переговорів текст постанови ще підлягає офіційному затвердженню Радою ЄС і Європейським парламентом.

До теми 9 країн ЄС вже не приймають документи на туристичні візи для росіян

Російські проїзні документи не прийматимуться як дійсні для отримання візи або перетину меж Шенгенської зони,

– зазначається в документі.

У Єврокомісії додали, що "російські проїзні документи, видані в цих регіонах, уже не визнаються або перебувають у процесі невизнання державами-членами ЄС".

Це рішення "спрямоване на встановлення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також на гарантування безпеки держав – членів ЄС".

Що цьому передувало

Путін 30 вересня оголосив про анексію українських територій, підписавши папірці з гауляйтерами.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що жодна із країн Євросоюзу не визнає сфальсифіковані результати"референдумів" на окупованих територіях України. ЄС готовий змусити Кремль заплатити за подальшу ескалацію.

Нагадаємо також, що Євросоюз призупинив з 12 вересня дію угоди про спрощення візового режиму із самою Росією. Оформити шенгенську візу росіянам стало дорожче, довше й важче.

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