В ЕС рассказали, пообещал ли кто-то Зеленскому предоставить истребители
Источник:Bloomberg
Президент Владимир Зеленский 9 февраля встретился с членами Совета ЕС в Брюсселе. В ходе встречи украинский президент призвал лидеров ЕС передать Украине истребители.
Чиновник ЕС заявил, что пока никаких обязательств по боевым самолетам не было. То есть лидеры государств ЕС не дали Зеленскому обязательств по авиации.
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ЕС готов предоставить больше оружия
"Европейские лидеры четко дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать больше военной помощи Украине, но пока никто не взял на себя обязательство предоставить истребители", – отмечает издание.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Зеленский планирует провести встречи с "небольшими группами европейских лидеров" продолжительностью до 30 минут каждая перед тем, как вернуться в Украину.
В ОП заявили, что вопрос авиации может быть решен
Глава Офиса Президента Андрей Ермак 9 февраля написал, что вопросы дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Однако впоследствии Ермак отредактировал свое сообщение.
По словам Ермака, вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен. Ермак пообещал сообщить детали чуть позже.
После этого Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные решения по поставкам Украине истребителей. В то же время Зеленский отказался от конкретных заявлений.
В Британии не исключают поставки Украине истребителей
- Украина стремится получить современные истребители, поскольку авиапарк Воздушных сил состоит из советской техники. Западные самолеты позволят закрыть небо от ракетных атак, а также повысить эффективность танков на поле боя.
- Киев открыто заявляет, что хочет получить американские многоцелевые самолеты F-16. Однако президент США Джо Байден сказал, что Америка пока не будет снабжать эти истребители Украине.
- Важно отметить, что Байден до сих пор не комментировал, разрешат ли США реэкспорт F-16. Потенциально это разрешение позволит Украине получать F-16 от других партнеров. Тем более что некоторые страны, как Польша и Нидерланды, уже согласились передать Украине самолеты.
- Кроме того, Украина стремится получить от Великобритании истребители Eurofighter Typhoon. Этот вопрос Зеленский обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком во время визита в Лондон.
- Сунак не исключил, что его страна будет поставлять самолеты Украине. Также он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания может предоставить Украине.