Чиновник ЄС заявив, що наразі жодних зобов'язань щодо бойових літаків не було. Тобто, лідери держав ЄС не дали Зеленському зобов'язань щодо авіації.

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ЄС готовий надати більше зброї

"Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов'язання надати винищувачі", – зазначає видання.

Крім того, Bloomberg інформує, що Зеленський планує провести зустрічі з "невеликими групами європейських лідерів" тривалістю до 30 хвилин кожна перед тим, як повернутись в Україну.

В ОП заявили, що питання авіації може бути вирішене

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 9 лютого написав, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Однак згодом Єрмак відредагував своє повідомлення.

За словами Єрмака, питання далекобійної зброї та винищувачів для України, схоже, може бути вирішене. Єрмак пообіцяв повідомити деталі трохи згодом.

Після цього Володимир Зеленський повідомив, що є позитивні рішення щодо постачання Україні винищувачів. Водночас Зеленський відмовився від конкретних заяв.

У Британії не виключають постачання Україні винищувачів