Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский, отметив, что мешает согласованию 21-го пакета санкций против России. По его мнению, механизм ограничений по-прежнему упирается в сложность достижения консенсуса между 27 странами-членами Евросоюза.

Какая страна ЕС тормозит принятие 21-го пакета санкций против России?

Желиховский подчеркнул, что в новый пакет санкций предлагается включить ограничения в отношении российских банков, криптовалютных сервисов, предприятий военно-промышленного комплекса, компаний, связанных с производством беспилотных систем и дронов.

Также проект санкционного давления предусматривает дополнительные меры в отношении теневого флота и экспорта российского сжиженного природного газа. Есть и другие ограничения, которые хотят ввести европейские партнеры.

Однако Украину больше всего беспокоят энергетический блок и морские перевозки. Именно эти направления на данный момент остаются наиболее спорными. Если раньше основными оппонентами жестких санкций чаще всего выступали Венгрия, Словакия, некоторые другие страны ЕС, то на этот раз одним из ключевых противников именно этого проекта жесткого антироссийского санкционного пакета выступает Греция, а также Болгария,

– отметил эксперт-международник.

Главная причина сопротивления Греции, по его мнению, заключается в том, что она пытается защитить собственный судоходный бизнес. Поэтому Афины выступили против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. Это напрямую затрагивает интересы греческой компании Dynagas, которая является одним из крупнейших мировых перевозчиков российского сжиженного природного газа.

По информации европейских дипломатов, греческая сторона прямо заявила, что такой запрет фактически уничтожит бизнес компании, которая только в этот раз перевезла миллионы тонн российского сжиженного газа.

"Надо понимать, что здесь все сводится к деньгам. И именно это становится препятствием для принятия тех или иных пакетов санкций ЕС, что является проблемой", – пояснил он.

Аналитик объяснил, почему до сих пор не приняты новые санкции против России со стороны Евросоюза: смотрите видео

Евросоюз из-за отсутствия консенсуса был вынужден временно продлить действие действующего ценового потолка на российскую нефть. Это было необходимо, по словам кандидата политических наук, чтобы Россия не получала дополнительных доходов от экспорта нефти из-за автоматического механизма корректировки после роста мировых цен. В то же время ЕС получил еще несколько дней для оценки экономических последствий новых ограничений, прежде всего в отношении транспортировки сжиженного природного газа.

Также важно понимать, что задержка с согласованием пакета может быть использована Россией для обхода санкций. Уже неоднократно случалось так, что когда наши западные партнеры долго обсуждали, какими должны быть эти ограничения, Москва использовала это время в своих интересах. И, к сожалению, на этот раз она может поступить точно так же,

– отметил Станислав Желиховский.

В то же время Брюссель, как отметил эксперт, продолжает расширять санкционные списки. Европейский Союз вместе с Великобританией синхронно ввел новые ограничения в отношении российских офицеров ГРУ, сотрудников спецслужб и компаний, причастных к масштабным кибератакам и диверсиям против европейских государств.

Это демонстрирует, что санкционное давление не прекращается, а просто все чаще переходит от масштабных пакетов к точечным ударам по конкретным аспектам российской военной машины, по отдельным отраслям или лицам, связанным с этим,

– сказал он.

Желиховский добавил, что это означает, что стратегический курс Европейского Союза остается стабильным, а меняется лишь сложность поиска компромисса между общей политикой безопасности и экономическими интересами отдельных государств-членов.

Однако именно в этом сейчас заключается самая большая проблема, а не в отсутствии желания усиливать давление на Кремль в целом. И она, как предположил эксперт-международник, такая и останется в ближайшие месяцы.

Добавим, что издание Financial Times отмечает, что некоторые страны ЕС все сильнее сопротивляются введению новых санкций против России. В частности, Греция не хочет поддерживать 21-й пакет ограничений, если в документе не будет сделано исключение для перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Такая позиция страны связана с греческой судоходной компанией Dynagas, которая во время войны перевезла более 30 миллионов тонн российского СПГ.