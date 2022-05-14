В ЕС планируется разрешить конфискацию российского и белорусского имущества без приговора суда

В Евросоюзе хотят упростить конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые мероприятия планируют распространить на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине.

Объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 млрд евро

Чтобы упростить конфискацию имущества, нажитого преступным путем, Еврокомиссия планирует предложить поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

Кстати Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.

Как отметил Схинас, действующих законов недостаточно, чтобы лишить организованную преступность высоких прибылей.

Еврокомиссия в ближайшее время выдвинет предложение об усовершенствовании действующих правовых рамок ЕС, касающихся конфискации имущества, чтобы усилить полномочия национальных органов правопорядка по выявлению, заморозкам и конфискации имущества, нажитого преступным путем, и управлению им,

– сказал он.

Замглавы Еврокомиссии сообщил, что объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 миллиардов евро. По его словам, из этой суммы удается конфисковать всего один процент.

Сообщается, что разработанные Еврокомиссией поправки позволят конфисковать преступные средства и управлять ими без приговора суда. Кроме того, новые правила помогут Еврокомиссии эффективнее выполнять санкции против олигархов и близких к Владимиру Путину политиков.

"Очень конкретный пример того, сколь важна заморозка и конфискация имущества, мы видим в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, способствовавших войне в Украине", – резюмировал Схинас.

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