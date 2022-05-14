В ЕС планируется разрешить конфискацию российского и белорусского имущества без приговора суда
Источник:dw.com
В Евросоюзе хотят упростить конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые мероприятия планируют распространить на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине.
Объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 млрд евро
Чтобы упростить конфискацию имущества, нажитого преступным путем, Еврокомиссия планирует предложить поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.
Кстати Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.
Как отметил Схинас, действующих законов недостаточно, чтобы лишить организованную преступность высоких прибылей.
Еврокомиссия в ближайшее время выдвинет предложение об усовершенствовании действующих правовых рамок ЕС, касающихся конфискации имущества, чтобы усилить полномочия национальных органов правопорядка по выявлению, заморозкам и конфискации имущества, нажитого преступным путем, и управлению им,
– сказал он.
Замглавы Еврокомиссии сообщил, что объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 миллиардов евро. По его словам, из этой суммы удается конфисковать всего один процент.
Сообщается, что разработанные Еврокомиссией поправки позволят конфисковать преступные средства и управлять ими без приговора суда. Кроме того, новые правила помогут Еврокомиссии эффективнее выполнять санкции против олигархов и близких к Владимиру Путину политиков.
"Очень конкретный пример того, сколь важна заморозка и конфискация имущества, мы видим в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, способствовавших войне в Украине", – резюмировал Схинас.
Украина претендует на российские активы
- Издание Forbes в апреле сообщало, что в мире заморожены российские активы на сумму в 400 миллиардов долларов. На эти деньги претендует Украина, инфраструктуру которой Россия разрушает вероломной войной.
- Недавно украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у G7 передать Украине российские активы.
- Навстречу Украине уже пошли в США и ЕС. В частности, американский президент Джозеф Байден подал в Конгресс предложение, чтобы активы российских олигархов в США могли конфисковать в пользу Украины.
- В то же время верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность ареста замороженных российских валютных резервов и передать их Украине.
- В украинском правительстве уже оценили ущерб от войны с Россией в 500 миллиардов долларов. Глава правительства Денис Шмигаль информировал, что на восстановление уйдет около 600 миллиардов долларов. Он также заявлял, что международные партнеры помогут Украине государству конфисковать около 500 миллиардов долларов, принадлежащих россиянам.
- Добавим, что в Офисе Президента заверили, что у них есть сразу два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.
Раньше – как Россия будет выплачивать контрибуции Украине: смотрите видео