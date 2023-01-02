Аномально теплый Новый год в Европе станет плохой новостью для Путина

Европа встретила Новый год с аномально теплой погодой, которая, вероятно, продлится и в течение первых недель января. В условиях европейского энергетического кризиса это хорошая новость и плохая для российского диктатора Путина.

Европа не использует свои запасы газа так быстро, как надеялся Путин. Итак, диктаторский план шантажа – провалился.

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Аномальная температура в Европе

Температура воздуха в Варшаве 1 января была +18 градусов Цельсия.

Температурный рекорд установил и Чехия. В канун Нового года в Праге и ее окрестностях зафиксировали рекордные 18,2 градуса по Цельсию. Это абсолютный новый рекорд, побивший предыдущий в 16,3 градуса 1935 года.

Об аномально теплой погоде сообщили: Нидерланды, Франция и Германия.

В Украине также зафиксировали высокие температурные показатели, они являются рекордными за все годы научного наблюдения. Так, в столице температура воздуха в первый день нового года достигала 13-14 градусов по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд +11,1 градуса по Цельсию был зафиксирован в 1991 году.

По данным Bloomberg, средняя температура воздуха в северо-западной Европе на Новый год превысила средний показатель за последние 30 лет на 8 градусов.



В Европе аномально теплая погода / Фото Скотт Дункан

Европа без проблем пройдет отопительный сезон

Конечно, такие рекордные температурные показатели – это очередной признак глобального потепления, но в этом году высокая температура – хорошая новость для борющегося с энергетическим кризисом континента.

Снижение спроса на газ и электроэнергию, а также больше энергии из альтернативных источников из-за ветреной погоды означают снижение цен на энергоносители,

– говорится в статье.

Тем более что первая половина отопительного сезона уже почти позади.

Если в Европе не будет очень холодной второй половины зимы, ей хватит газа, чтобы избежать кризисного сценария.

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