В Европе идет переосмысление лидерства, они привыкают к "новому ритму жизни", – Подоляк

Сейчас в Европе происходит переосмысление того, что такое лидерство и как взять на себя ответственность. Страны Европы отказываются от бюрократических вещей и более адекватно оценивают происходящее в стране.

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, передает 24 канал.

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Во время телемарафона "Единые новости" он отметил, что Президент Украины очень четко и по пунктам сообщил, какое оружие и в какое время нужно.

Безусловно, нашим партнерам очень тяжело привыкнуть к новому ритму жизни, к тому, что нужно не завтра, не послезавтра, не через месяц, не после того, как мы здесь все проговорим, а нужно сегодня уже и много,

– сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, к сожалению, того количества оружия и того времени, за которое это количество должно быть, сегодня Украине не хватает.

Украина нуждается в более тяжелой артиллерии

Подоляк отметил, что Украине нужно, чтобы было больше оружия, особенно тяжелой артиллерии, и необходимо, чтобы оно было как можно скорее.

Но уже хорошо, что наши партнеры нам помогают и понимают, что именно нам нужно, хорошо, что слышат нашего президента, хорошо, что идут по списку того оружия, которое нам нужно и хорошо, что Украина его получает,

– подчеркнул он.

Советник главы ОП объяснил, что, к сожалению, из-за того, что оружие приходится еще ждать, Украина заплатит цену своими людьми.

Это то, что разрывает нам сердца... Но Украина точно не будет уже сдаваться и будет воевать столько времени, сколько потребуется. И за это время уже точно будет весь тот объем оружия, о котором президент постоянно говорит.

– объяснил Подоляк.

Он сказал, что этого оружия Украине будет достаточно, чтобы оттеснить российских оккупантов туда, куда потребуется, и доказать, что Украина значительно более мощное государство, чем некоторые думали еще 22-23 февраля 2022 года.

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