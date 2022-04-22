Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, передає 24 канал.

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Під час телемарафону "Єдині новини" він зазначив, що Президент України дуже чітко та по пунктах повідомив, яку зброю та в який час потрібно.

Безумовно, нашим партнерам дуже тяжко призвичаїтись до нового ритму життя, до того, що треба не завтра, не післязавтра, не через місяць, не після того, як ми тут все проговоримо, а потрібно сьогодні, вже і багато,

– сказав Подоляк.

За словами радника глави ОП, на жаль, тієї кількості зброї і того часу, за який ця кількість має бути, сьогодні Україні не вистачає.

Україна потребує більше важкої артилерії

Подоляк зазначив, що Україні потрібно, щоб було більше зброї, особливо важкої артилерії, і необхідно, щоб вона була якомога швидше.

Але вже добре, що наші партнери нам допомагають та розуміють, що саме нам потрібно, добре, що чують нашого президента, добре, що йдуть по списку тієї зброї, яка нам потрібна і добре, що Україна її отримує,

– наголосив він.

Радник глави ОП пояснив, що, на жаль, через те, що зброю доводиться ще чекати, Україна заплатить ціну своїми людьми.

Це те, що розриває нам серця... Але Україна точно не буде вже здаватись і буде воювати стільки часу, скільки буде потрібно. І за цей час вже точно буде весь той обсяг зброї, про який президент постійно говорить,

– пояснив Подоляк.

Він сказав, що цієї зброї Україні буде достатньо, аби відтиснути російських окупантів туди, куди буде потрібно, і довести, що Україна значно потужніша держава, аніж дехто думав ще 22-23 лютого 2022 року.

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