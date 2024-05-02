В Финляндии возле границы с Россией произошло ощутимое землетрясение

В центрально-восточной части Финляндии произошло землетрясение, ощутимое для людей. Землю всколыхнуло утром 2 мая.

В Институте сейсмологии Университета Хельсинки сообщили, что подземные толчки были магнитудой 2.

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Что известно о землетрясении 2 мая

Землетрясение произошло в Куусамо – в центрально-восточной части страны у границы с Россией. Его зафиксировали около 6 часов утра 2 мая.

Институт сейсмологии получил многочисленные сообщения от местных жителей. Некоторые люди проснулись из-за толчков. По описанию финнов, это ощущалось как проезд возле дома большого грузовика.

Сейсмолог Яри Корстрьома заявил, что для Финляндии это довольно значительное землетрясение. Однако подземные толчки не являются абсолютной редкостью, поскольку в стране ежегодно фиксируют один-два незначительных землетрясения. К слову, именно в Куусамо они бывают чаще, чем в других местах страны.

Вероятно, это связано с особенностями горной породы в регионе, где есть "слабые зоны" и трещины и время от времени могут случаться небольшие сдвиги.

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