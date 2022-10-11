В G7 пообещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

Страны "Большой семерки" пообещали поддержку нашей стране. Они объяснили, что будут осуществлять ее до тех пор, пока это будет нужно.

Соответствующее заявление они сделали на второй день массированных обстрелов Украины, которые осуществляет Кремль. В этот день состоялась встреча с Владимиром Зеленским в режиме онлайн.

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Страны "Большой семерки" пообещали Украине поддержку

Члены "Большой семи" сегодня (говорится об 11 октября – 24 канале) пообещали поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" после войны с Россией,

– говорится в сообщении.

Издание отметило, что об этом говорится в проекте заявления, с которым ознакомилось издание. В документе страны "Большой семерки" пообещали предоставлять Украине:

финансовую;

гуманитарную;

военную;

дипломатическую;

и юридическую поддержку.

"Мы заверили президента Зеленского в том, что мы непоколебимы в нашей приверженности к оказанию поддержки, необходимой Украине для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в проекте заявления.

Кроме того, страны "Большой семерки", в том числе США, Великобритания и Германия, не предложили оружия или конкретных новых шагов, которые они предпримут. Однако предупредили Кремль, что любые атаки на западную инфраструктуру будут встречены "единым и решительным ответом", имея в виду недавний "саботаж" газопровода "Северный поток".

Следует вспомнить, что Владимир Зеленский 11 октября выступил на заседании "Большой семерки". Президент рассказал мировым лидерам о терактах России против Украины и военных преступлениях оккупантов. Подробнее о темах выступления президента читайте по ссылке.

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