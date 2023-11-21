20 бывших "беркутовцев" воюют против Украины: что известно о делах против предателей

В феврале 2014 года в Украине распустили подразделение "Беркут", которое отличилось в жестоком разгоне протестующих во время Революции Достоинства. После этого некоторые беркутовцы решили присоединиться к войне в Украине на стороне России.

В настоящее время известно о 20 "беркутовцах", которые воюют против Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян, пишет 24 Канал.

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Три обвинительных акта направлены в суд

По ее словам, ГБР выделяет список "беркутовцев" для того, чтобы проверить, воюют ли они сейчас против Украины. В частности, бюро обращается за помощью в СБУ.

С помощью Службы безопасности устанавливают 20 "беркутовцев", воюющих на стороне России. Татьяна Сапьян сообщила, что семеро из них получат сообщение о подозрениях.

Речь идет о командире севастопольского "Беркута" Сергее Колбине, который возглавил псевдоорган в оккупированном Крыму. Он также стал сенатором Госдумы России.

Колбин в 2022 году голосовал за аннексию оккупированных территорий Украины, которые Путин решил присоединить к России. Речь идет о захваченных россиянами территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также подозреваемыми являются командир "Беркута" в Крыму и Донецке. Среди семи "беркутовцев", которые должны получить сообщение о подозрении, три руководителя и еще четыре сотрудника бывшего подразделения.

Татьяна Сапьян отметила, что в большинстве случаев бывшие "беркутовцы" подозреваются в государственной измене. Она рассказала, что 3 обвинительных акта в этих расследованиях уже в суде и ГБР ожидает приговоров.

В конце концов, представительница ГБР подчеркнула, что все "беркутовцы", скрывающиеся от правосудия на территории России или Беларуси, рано или поздно будут наказаны.

В Украине еще 5 "беркутовцев", расстреливавших митингующих, получили наказание

В Киеве 18 октября признали виновными пятерых "беркутовцев" в расстреле протестующих во время Революции Достоинства. Их обвинили в убийствах и других преступлениях, повлекших гибель 48 граждан 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Приговор объявляли заместителю командира полка "беркутовцев" Олегу Янишевскому и 4 "беркутовцам" киевской спецроты: Павлу Аброскину, Сергею Зинченко, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко.

Суд назначил следующие наказания: