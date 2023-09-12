Угрожали и избили: в Польше двое мужчин в такси напали на водителя из Украины

Украинец стал жертвой двух мужчин в Польше. Его избили в автомобиле.

В ночь на 10 сентября поляки вызвали автомобиль Uber из аэропорта. Позже стало известно, что они избили водителя, оказавшегося украинцем.

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Сначала угрожали, а потом начали избивать

Водитель сделал одному из пассажиров замечание и сказал, что в салоне нельзя пить пиво. После этого на него посыпались угрозы. Когда же водитель заявил, что может их взорвать, пассажиры начали избивать его.

Сидевший у пострадавшего ударил мужчину в лицо. Таксист использовал газовый баллончик, но это не помогло. Тогда он начал кричать и просить о помощи. Это испугало злоумышленников и они скрылись.

Инцидент попал в объектив камеры, благодаря этому полиция уже установила личности нападавших. Один из них был задержан на следующий день в Прущ-Гданьском, другой – в аэропорту Кракова. Он хотел вылететь в Норвегию. Мужчинам грозит до двух лет тюрьмы.

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