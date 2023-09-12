Угрожали и избили: в Польше двое мужчин в такси напали на водителя из Украины
Источник:Yavp.pl
Украинец стал жертвой двух мужчин в Польше. Его избили в автомобиле.
В ночь на 10 сентября поляки вызвали автомобиль Uber из аэропорта. Позже стало известно, что они избили водителя, оказавшегося украинцем.
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Сначала угрожали, а потом начали избивать
Водитель сделал одному из пассажиров замечание и сказал, что в салоне нельзя пить пиво. После этого на него посыпались угрозы. Когда же водитель заявил, что может их взорвать, пассажиры начали избивать его.
Сидевший у пострадавшего ударил мужчину в лицо. Таксист использовал газовый баллончик, но это не помогло. Тогда он начал кричать и просить о помощи. Это испугало злоумышленников и они скрылись.
Инцидент попал в объектив камеры, благодаря этому полиция уже установила личности нападавших. Один из них был задержан на следующий день в Прущ-Гданьском, другой – в аэропорту Кракова. Он хотел вылететь в Норвегию. Мужчинам грозит до двух лет тюрьмы.
В Польше погиб 14-летний украинец
- Подросток из Украины спасал свою 13-летнюю подругу в Польше. К сожалению, парень погиб, а девушка потеряла руку. Трагический инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября в польском городе Сважендз. Оно расположено около Познани.
- Грузовой поезд, что ехал Прушкува в Германию, сбил двух подростков Они находились на железнодорожном пути. Это произошло около полуночи. В результате 14-летний украинский погиб на месте. А 13-летняя девушка потеряла руку. Ее госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
- Трагедия произошла в нескольких десятках километров от места жительства подростков. Несовершеннолетние ночью находились на вокзале. Девушка-подросток оказалась на рельсах на перроне. Украинец пытался ее спасти, однако оба ребенка попали под поезд. Погибший жил в городе Ужесня, а его пострадавшая подруга является гражданкой Польши из Слупского уезда.