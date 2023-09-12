У ніч проти 10 вересня поляки викликали автівку Uber з аеропорту. Пізніше стало відомо, що вони побили водія, який виявився українцем.

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Спочатку погрожували, а тоді почали бити

Водій зробив одному із пасажирів зауваження та сказав, що в салоні не можна пити пиво. Після цього на нього посипались погрози. Коли ж водій заявив, що може їх висадити, пасажири почали бити його.

Той, який сидів біля постраждалого, вдарив чоловіка в обличчя. Таксист використав газовий балончик, але це не допомогло. Тоді він почав кричати та просити про допомогу. Це налякало зловмисників і вони втекли.

Інцидент потрапив у об'єктив камери, завдяки цьому поліція вже встановила особи нападників. Одного з них затримали наступного дня в Прущ-Гданському, іншого – в аеропорту Кракова. Він хотів вилетіти до Норвегії. Чоловікам загрожує до двох років в'язниці.

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