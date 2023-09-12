У ніч проти 10 вересня поляки викликали автівку Uber з аеропорту. Пізніше стало відомо, що вони побили водія, який виявився українцем.
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Спочатку погрожували, а тоді почали бити
Водій зробив одному із пасажирів зауваження та сказав, що в салоні не можна пити пиво. Після цього на нього посипались погрози. Коли ж водій заявив, що може їх висадити, пасажири почали бити його.
Той, який сидів біля постраждалого, вдарив чоловіка в обличчя. Таксист використав газовий балончик, але це не допомогло. Тоді він почав кричати та просити про допомогу. Це налякало зловмисників і вони втекли.
Інцидент потрапив у об'єктив камери, завдяки цьому поліція вже встановила особи нападників. Одного з них затримали наступного дня в Прущ-Гданському, іншого – в аеропорту Кракова. Він хотів вилетіти до Норвегії. Чоловікам загрожує до двох років в'язниці.
У Польщі загинув 14-річний українець
- Підліток з України рятував свою 13-річну подругу у Польщі. На жаль, хлопець загинув, а дівчина втратила руку. Трагічний інцидент стався у ніч з 5 на 6 вересня у польському місті Сважендз. Воно розташоване біля Познані.
- Вантажний потяг, що їхав Прушкува до Німеччини, збив двох підлітків. Вони перебували на залізничній колії. Це сталося близько опівночі. В результаті 14-річний українець загинув на місці. А 13-річна дівчина втратила руку. Її ушпиталили у дуже важкому стані.
- Трагедія сталася за кілька десятків кілометрів від місця проживання підлітків. Неповнолітні вночі перебували на вокзалі. Дівчина-підліток опинилася на рейках на пероні. Українець намагався її врятувати, однак обидві дитини потрапили під поїзд. Загиблий жив у місті Вжесня, а його постраждала подруга є громадянкою Польщі зі Слупського повіту.