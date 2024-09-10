В польском Гданьске пылает завод по сжиганию опасных отходов

В польском Гданьске во вторник, 10 сентября, возник пожар в одном из цехов завода Port Service. Он занимается сжиганием опасных отходов.

Завод расположен в северной части города – районе Стоги. Предварительно, огонь не добрался до опасных материалов.

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Угрозы для воды и воздуха не обнаружили

На фотографиях с места происшествия видно, что из охваченного огнем цеха идут густые черные клубы дыма. По словам очевидцев, они "резали горло". К счастью, всех сотрудников завода удалось эвакуировать.

В помещении, где произошло возгорание, говорят, опасных материалов не хранили.

Огонь охватил цеховую часть, которая была пустая. В помещении, где произошло возгорание, не хранились опасные вещества, а те, что находятся на заводе, не были охвачены огнем,

– сообщила пресс-секретарь завода.

К ликвидации огня привлечено примерно 50 пожарных. Они не могут попасть внутрь, потому что это опасно: вероятно, огонь уже пробил конструкцию зала.

Пожар удалось локализовать в 15:00 по местному времени.

Также на место инцидента прибыли представители инспекции охраны окружающей природной среды и спецхимикоспасательная группа.

"Горел зал, который не использовался. Мы на месте и начали контрольные мероприятия в связи с пожаром. Опасные отходы не горели. Вода для тушения пожара в водопровод или канализацию не попадала, потому что все работает в закрытой системе. Пожарные не обнаружили угрозы воздуху", – сообщили они.

Справочно. Завод по обработке опасных отходов Port Service функционирует на территории нынешнего порта Гданьска еще с 1970-х годов. Тогда его построили как часть Северного порта.