Инцидент произошел, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами и должны были приземлиться в Блендувской пустыне. Однако ветер их отнес в соседнее село Хехло.

Смотрите также В Польше возле границы с Беларусью нашли неизвестный объект: его анализируют спецслужбы

Подробности инцидента

Один из военнослужащих объяснил, что управляемость парашюта, который они использовали, ограничена: он автоматически раскрывается после выхода из самолета.

Поэтому когда группа военнослужащих прыгнула, их отнесло ветром на несколько сотен метров на северо-запад. Один из них завис на линии электропередач в Хехли, а другой упал на крышу частного дома, повредив кровлю.

К слову, один из местных жителей зафиксировал момент падения десантников.

Неудачное "приземление" польских десантников в Хехле: смотрите видео

Местные жители помогли военным выбраться на землю. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. Однако один из них повредил колено, поэтому его доставили в больницу.

Событие будет расследовать польская Комиссия по расследованию авиационных происшествий, а также внутренние военные службы.