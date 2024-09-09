Інцидент трапився, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами й мали приземлитись у Блендувській пустелі. Проте вітер їх відніс до сусіднього села Хехло.

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Подробиці інциденту

Один із військовослужбовців пояснив, що керованість парашута, який вони використовували, обмежена: він автоматично розкривається після виходу з літака.

Тож коли група військовослужбовців стрибнула, їх віднесло вітром на кілька сотень метрів на північний захід. Один із них завис на лінії електропередач в Хехлі, а інший впав на дах приватного будинку, пошкодивши покрівлю.

До слова, один з місцевих жителів зафіксував момент падіння десантників.

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Місцеві жителі допомогли військовим вибратись на землю. На щастя, ніхто з них не зазнав серйозних травм. Проте один з них пошкодив коліно, тож його доправили до лікарні.

Подію розслідуватиме польська Комісія з розслідування авіаційних подій, а також внутрішні військові служби.