В Геническе россияне развернули свой флаг площадью 500 квадратных метров. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне показывали "единство"

Такие торжества приурочили ко дню народного единства в центральном парке города Геническ Херсонской области. Таким образом оккупанты пытаются продемонстрировать так называемое "единство", хотя они решили умолчать, что они незаконно захватили Геническ.

Цинизм подхода россиян поражает.

Огромный флаг России в Геническе: смотрите видео

Ранее стало известно, что войска главы Чечни Рамзана Кадырова покидают блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области. Теперь их там полностью заменяют россияне.

По данным источника покинули блокпосты кадыровцы во многих населенных пунктах Херсонской области.

Так, один из коллаборационистов утверждал, что небольшая колонна техники проехала до кафе "Наири", что вблизи Антоновки, а затем развернулась и поехала обратно.