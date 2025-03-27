27 марта, 16:34
В Генштабе опровергли сообщения об атаке по энергетике России
Очередное заявление российского министерства обороны о якобы нарушении Украиной условий прекращения поражения энергетических объектов не соответствует действительности.
Об этом в четверг, 27 марта, заявили в Генеральном штабе ВСУ, пишет 24 Канал. Там опровергли эту информацию и сообщили о распространении фейков со стороны Кремля.
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