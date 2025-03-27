Россия сразу начала манипулировать, заявив, что объекты нефте- и газодобычи якобы не согласовывали. Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, это лишь один из примеров российского шантажа.

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Как могут реагировать в США на нарушение перемирия

Россияне заявляют, что якобы придерживаются перемирия еще с 18 марта, но одновременно добавляют, что для настоящего прекращения огня хотят снятия санкций. То же касается списка с критическими объектами. Россия просто решила убрать оттуда наши пункты и добавить свои.

Теперь оккупанты манипулируют тем, что если будут прилеты по определенным объектам, то их якобы не согласовывали и по ним можно стрелять. Все это последствия отсутствия конкретного соглашения, потому что договоренности происходят на словах,

– отметил Андрей Коваленко.

Надо быть готовыми к тому, что враг точно будет обвинять Украину в нарушении соглашений. Об этом также предупреждали западных коллег. Сейчас наше государство четко будет фиксировать все действия России и сообщать о них США.

Соединенные Штаты как посредник должны применять комплекс мер. Ранее говорилось, что если Путин не прекратит огонь, то будут применены экономические санкции, включая энергоресурсы и банковский сектор,

– отметил Андрей Коваленко.

На практике может быть, что в ответ на сообщение Украины о нарушении, Россия начнет выдвигать свои версии и затягивать процесс. Очевидно, что россияне выбрали тактику Минского процесса и хотят втянуть США в долгие диспуты.

Сейчас все зависит от поведения США. Если Дональд Трамп позволит втянуть себя в этот процесс, как когда-то сделали европейцы, то время начнет работать на врага. Мы не должны этого допустить. Более того, президент США не раз заявлял, что стремится к быстрым результатам.

Напомним, после встречи в Саудовской Аравии Украина, Россия и США договорились о перемирии в Черном море и энергетике. Для поддержки внедрения договоренностей привлекают третьи страны. Также продолжится работа над обменом военнопленными и возвращением похищенных украинских детей.