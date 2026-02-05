В Генштабе подтвердили "большие проблемы" у россиян со Starlink, – источники

Россияне заявляли о массовых отключениях Starlink на фронте. В Генштабе ВСУ 5 февраля подтвердили эти "большие проблемы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники.

Это существенно усложнит им управление,

– отметили источники.

Ранее уже была информация, что это даже привело к приостановке штурмовых действий на некоторых участках фронта.