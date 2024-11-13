В Генштабе Польши сказали, будут ли сбивать ракеты и дроны над Украиной

Глава польского Генштаба объяснил, изменилась ли позиция союзников по сбиванию ракет и дронов. Ведь ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина и Польша работают над созданием механизма, который позволит сбивать российские цели.

24 Канал пишет со ссылкой на Rzeczpospolita, что свое мнение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.

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Что известно о сбитых ракетах и дроне над Украиной

Наша позиция и позиция союзников понятна. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами,

– заявил Кукула.

Кстати, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил 12 ноября, что на следующей неделе должен состояться Совет ЕС по иностранным делам. На котором планируют обсудить выделение помощи для Украины.

По словам Сикорского, администрация Дональда Трампа не сможет позволить себе сокрушительного провала в Украине. Министр сказал, что он разговаривает с окружением Трампа в сфере безопасности. Он также добавил, что именно ощущение провала в Афганистане отягощало администрацию Джо Байдена.