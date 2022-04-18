В Генштабе предупредили о вероятном наступлении россиян на Славянск и Барвенково

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Изюмском направлении российский агрессор действует отдельными подразделениями.

Согласно информации, известно о подразделениях из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

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"Ожидается продолжение попыток наступления на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково", – сообщили в Генштабе.

Эту информацию подтвердил и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что за последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке. Кроме того, пытается прорвать оборону по нескольким направлениям, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего, противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях,

– отметил Валерий Залужный.

"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов, нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", – добавил Залужный.

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