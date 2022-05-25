В Генштабе рассказали о ситуации на Востоке: где россияне активно готовятся наступать
25 мая 2022 , 19:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска сосредоточили усилия на Бахмутском направлении в Донбассе, а также пытаются улучшить позиции на Лиманском направлении.
В оперативной сводке Генштаба также сообщили, что кафиры готовятся к активным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.
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На Северодонецком и Бахмутском направлениях вражеская армия пыталась совершать наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Почечное. Однако успех россияне не имели и отошли на ранее занятые позиции.