Арестовать и физически расправиться: в эфире немецкого радио призвали убить Зеленского

В Германии в эфире общественного радио прозвучало возмутительное заявление. Один из слушателей предложил арестовать украинского президента и физически с ним расправиться.

Скандальное заявление прозвучало на станции Deutschlandfunk во время дискуссионной программы под названием "Украина: как прекратить агрессивную войну России?". В Германии уже извинились за возмутительные слова.

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Слушатель предложил "путь окончания войны"

На немецком радио традиционно транслировались комментарии слушателей. В этот раз они предлагали свои пути к тому, как вынудить Россию прекратить кровопролитную войну в Украине. Тогда один из слушателей по имени "Фишер" оставил свое сообщение, в котором заявил, что закончить войну в Украине можно "очень просто" и предложил убить Владимира Зеленского.

Арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцида, четвертовать его заживо и отрубить ему голову,

– предложил "путь окончания войны" слушатель.

Это сильно возмутило общество. Один из адвокатов даже хотел подать иск на радиостанцию и слушателя, сделавшего такое кровожадное заявление и призывы к насилию.

На радио попросили прощения за скандальное заявление

На радиостанции уже извинились за скандальное заявление. Там объяснили, что формат дискуссии строится следующим образом: перед эфиром радиослушатели записывают сообщения и отправляют на почту. Благодаря воспроизведению мнений и предложений слушателей по поводу любого вопроса остается актуальным такой формат на немецком радио. После призывов к насилию в редакции провели проверку и пришли к выводу, что скандальное заявление попало в эфир из-за ошибки программирования.

К слову, эфир с дискуссией по теме "Украина: как прекратить агрессивную войну России?" до сих пор можно найти в интернете. Правда, возмутительное заявление с призывом к насилию вырезали.

Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как могла возникнуть эта ошибка,

– заявили на радиостанции.