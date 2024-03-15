В Германии нашли живой дочь-младенца убитой ранее украинки

В Германии убили украинку, которая жила в приюте для беженцев. Ее мать и маленькую дочь не могли найти.

Младенца погибшей женщины удалось отыскать у мужчины и женщины. Девочку нашли живой. Ей на момент гибели матери было только пять недель.

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В Германии нашли дочь убитой украинки

В Главном управлении полиции Мангейма заявили, что девочку нашли живой у 43-летней женщины и ее 44-летнего мужчины. Поэтому их в среду вечером (вероятно, 13 марта) арестовали.

На следующий день они предстали перед судьей. После этого их доставили в исправительное учреждение.

Обоих задержанных подозревают в убийстве 27-летней украинки. Ее тело нашли на берегу Рейна возле города Хоккенхайм.

Девочку невредимой взяли под опеку и профилактически доставили в больницу. Анализ ДНК показал, что ребенок был дочерью убитой. Сейчас девочка находится под опекой центра по делам молодежи,

– рассказало издание.

Немецкая полиция продолжает искать 51-летнюю мать погибшей украинки.



Полиция ищет 51-летнюю мать погибшей украинки

Что известно о трагедии в Германии