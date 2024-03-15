В Германии нашли живой дочь-младенца убитой ранее украинки
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В Германии убили украинку, которая жила в приюте для беженцев. Ее мать и маленькую дочь не могли найти.
Младенца погибшей женщины удалось отыскать у мужчины и женщины. Девочку нашли живой. Ей на момент гибели матери было только пять недель.
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В Германии нашли дочь убитой украинки
В Главном управлении полиции Мангейма заявили, что девочку нашли живой у 43-летней женщины и ее 44-летнего мужчины. Поэтому их в среду вечером (вероятно, 13 марта) арестовали.
На следующий день они предстали перед судьей. После этого их доставили в исправительное учреждение.
Обоих задержанных подозревают в убийстве 27-летней украинки. Ее тело нашли на берегу Рейна возле города Хоккенхайм.
Девочку невредимой взяли под опеку и профилактически доставили в больницу. Анализ ДНК показал, что ребенок был дочерью убитой. Сейчас девочка находится под опекой центра по делам молодежи,
– рассказало издание.
Немецкая полиция продолжает искать 51-летнюю мать погибшей украинки.
Полиция ищет 51-летнюю мать погибшей украинки
Что известно о трагедии в Германии
- Утром 7 марта на берегу Рейна возле популярной набережной недалеко от немецкого города Хоккенхайм нашли тело 27-летней убитой украинки. Его обнаружил мужчина, который проходил мимо.
- Оказалось, что ранее украинку считали пропавшей без вести. Исчезли также маленькая дочь погибшей и ее мама. Ранее они втроем жили в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.
- Немецкие журналисты написали, что 51-летняя Марина Стеценко, мать погибшей украинки, является главным свидетелем как в смерти женщины, так и в исчезновении ее маленькой дочери.
- Погибшую украинку звали Маргарита Разаз. Вскрытие подтвердило, что перед убийством она подверглась "внешнему насилию".
- Последний раз живыми Маргариту с матерью и дочерью видели в ресторане в городе Брухзаль с новой знакомой Инной из Вальдорфа, которая помогает беженцам из Украины. Об этом сообщила знакомая семьи Арина Якубовская. Журналисты отметили, что аккаунты Инны в телеграме и других соцсетях исчезли.
- Журналисты отметили, что Маргарита родом из Карловки, что на Полтавщине. До полномасштабного вторжения она жила в Харькове, с папой новорожденной дочери не общалась.