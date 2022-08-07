"Убирайтесь в хо*ляндию": в Германии неадекватная россиянка напала на украинку и ее сына

В немецком городе Бад-Висзее произошел неприятный инцидент. Там на местном пляже неадекватная россиянка набросилась на переселенку из Чернигова и ее 2-летнего сына.

Сначала россиянка набросилась на сына Оксаны Фельской из Чернигова, а затем и на женщину. Сейчас переселенка просит помочь идентифицировать обидчицу, чтобы написать заявление в полицию.

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россиянка прославляла путина и Гитлера

Из-за полномасштабного вторжения Оксана Фельская вместе с сыном уехала в Германию. Сейчас женщина живет и работает в городке Бад Висзее. Во время отдыха на местном пляже 2 августа женщина отвлеклась на разговор с мамой, в то время как россиянка набросилась на ее сына.

Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои манатки и пойдешь на**й в свою хо*ляндию. И мамашу свою прихвати,

– вспомнила слова россиянки Оксана.

Женщина сразу же отреагировала на оскорбления в адрес ее сына, на что россиянка начала ругать Оксану и говорить, что украинцев "нужно уничтожать как евреев", а россия якобы будет "от Москвы до Мюнхена".

Пока украинка успокаивала своего сына, россиянка продолжала выражать свои неадекватные оскорбления в сторону женщины, восхвалять путина, мол "он все правильно делает" и утверждала, что Гитлер тоже когда-то был прав, имея в виду истребление людей по этническим признакам.

Относительно россиянки все становится понятно, когда представитель "главных денацификаторов" заявила, что она коренная немка, потому что 20 лет живет в Германии. Хотя непонятно, почему женщина не живет в россии.

россиянка вызвала полицию

После очередной порции оскорблений от россиянки, начавшей утверждать, что переселенцы в Германии живут на средства ее налогов, украинка включила камеру и начала снимать все на видео. Риторика неадекватной россиянки тут же изменилась, но она назвала Оксану "злой собакой".

россиянка набросилась на украинку в Германии: смотрите видео

После этого россиянка вызвала полицию, потому что ее "оскорбила видеосъемка". В ответ Оксана обратилась к правоохранителям, чтобы написать заявление, однако для этого необходимо идентифицировать "коренную немку". Потому украинка просит всех неравнодушных помочь ей, чтобы россиянка получила наказание за сказанное.

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