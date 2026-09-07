В Германии обнаружили 21 взрывное устройство возле ЛЭП и расследуют пожар на подстанции в Берлине

В Германии, на востоке страны, вблизи электрической подстанции обнаружили 21 самодельное взрывное устройство, предназначенное для создания коротких замыканий на объектах энергетики. Одновременно в Берлине произошел пожар на территории подстанции в районе Моабит, однако в обоих случаях подача электроэнергии не была нарушена.

Как сообщает издание Tagesschau со ссылкой на прокуратуру Дрездена и земельную криминальную полицию Саксонии, очередная находка была обнаружена в ходе длительных следственных действий в районе Герлица недалеко от города Шляйфе.

Каковы подробности дел о найденных взрывных устройствах?

Правоохранители работали на месте происшествия в течение пятницы, субботы и воскресенья (4–6 сентября), обнаружив еще 9 новых самодельных устройств.

По заключению следователей, конструкция опасных находок была рассчитана на повреждение высоковольтных линий путем провоцирования коротких замыканий.

Важно! Всего в районе энергетического объекта криминалисты изъяли 21 взрывное устройство.

Пожар на энергообъекте в Берлине

Параллельно в ночь на 7 сентября около 02:40 полиция и пожарные Берлина получили вызов в район Моабит. На территории местной электроподстанции вспыхнул пожар, охвативший часть объекта и строительную площадку.

Последствия пожара на энергообъекте в Берлине / Юлиан Штеле

В настоящее время берлинские криминалисты выясняют причины возгорания, рассматривая версии технической неисправности и умышленного преступления. При этом правоохранители отмечают, что в результате инцидента удалось избежать отключений потребителей от электроснабжения.

Немецкие правоохранительные органы расследуют возможную связь этих событий с аналогичными случаями в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. У полиции имеется письмо с признанием 48-летнего жителя Гевельсберга, который мотивировал нападения на инфраструктуру борьбой против ископаемого топлива и упоминал о запланированных акциях в Саксонии.

Серия атак на немецкие электросети

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале сентября диверсии подверглась электроподстанция Турнов-Прейлак в Бранденбурге, где из-за повреждения линий взорвались зажигательные устройства и вышел из строя блок электростанции мощностью 500 мегаватт.

Также напомним, что ранее мы писали, что возле подстанции в Бергхайме следователи обнаружили шесть пусковых устройств, предназначенных для накидывания проводов на линии электропередач.