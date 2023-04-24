Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, таких заявлений от международного сообщества должно становиться больше.

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С Германии нужно брать пример

Александр Мусиенко объяснил, что передача Украине средств авиации – это политическое решение.

Конечно, чтобы обеспечить защиту для украинской сухопутной группировки, которая может быть вовлечена в контрнаступательные действия по разным направлениям, нужно насытить линию средствами ПВО, чтобы была возможность сбивать российские самолеты.

Заявления, например, как от министра обороны Германии Писториуса, где он фактически допустил возможность наносить удары по территории России, очень важны,

– заметил он.

По его словам, часто Запад выражает опасение, что получение Украиной мощного оружия якобы должно означать его истинное желание ударять только по территории страны-агрессорки, а не защищать свои земли от оккупантов.

Александр Мусиенко объяснил, почему важно, чтобы заявления о возможности ударять по территории России продолжались: смотрите видео

Какая цель у Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований заметил, что министр обороны Германии в противовес всем заявил, что это нормально.

Территория России обнажается и это демонстрируется,

– сообщил он.

К тому же этот процесс начался с момента, когда произошел прилет по авиабазе в русском Энгельсе.

"Если бы сейчас мы имели дополнительные возможности, то это для нас было бы золотое время - нанести удар и уменьшить потенциал врага по оружию, логистике, его возможностям, возможности на территории России, хотя бы в приграничных областях", – убежден Мусиенко.

По его словам, количество таких заявлений должно увеличиваться, потому что Украина действует в нормах международного права.

Это тоже элемент защиты!

– объяснил он.

Так что Украина не хочет отказываться от такого шанса.

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