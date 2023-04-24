Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, таких заяв від міжнародної спільноти має ставати більше.

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З Німеччини треба брати приклад

Олександр Мусієнко пояснив, що передача Україні засобів авіації – це політичне рішення.

Звісно, щоб забезпечити захист для українського сухопутного угрупування, яке може бути залучене до контрнаступальних дій по різних напрямках, потрібно наситити лінію засобами ППО, щоб була можливість збивати російські літаки.

Заяви, наприклад, як від міністра оборони Німеччини Пісторіуса, де він фактично допустив можливість завдавати удари по території Росії, є дуже важливими,

– зауважив він.

За його словами, часто Захід висловлює побоювання про те, що отримання Україною потужної зброї нібито має означати її істинне бажання вдаряти лише по території країни-агресорки, а не захищати свої землі від окупантів.

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Яка ціль в України

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що міністр оборони Німеччини на противагу всім заявив, що це нормально.

Територія Росії оголюється і це демонструються,

– повідомив він.

До того ж цей процес почався з моменту, коли відбувся приліт по авіабазі в російському Енгельсі.

"Якби зараз ми мали додаткові спроможності, то це для нас був би золотий час – завдати удар і зменшити потенціал ворога по зброї, логістиці, його можливостях, спроможності на території Росії, хоча б у прикордонних областях", – переконаний Мусієнко.

За його словами, кількість таких заяв має збільшуватися, бо є Україна діє в нормах міжнародного права.

Це теж елемент захисту!

– пояснив він.

Тож Україна не хоче відмовлятися від такого шансу.

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