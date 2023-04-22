Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, ЗСУ можуть проводити таку військову операцію на території Росії на танках Leopard.

До теми У Міноборони Німеччини вважають допустимими операції ЗСУ на території Росії

ЗСУ можуть заїхати в Росію на танках Leopard

Шейтельман зазначив, що постійно слідкує за прогнозами військових експертів. Вони стверджують, що перерізати логістику росіян, яка оснащує росіян на Півдні, можна у Волновасі. Крим можна перерізати, вийшовши у Маріуполь та взявши під вогневий контроль Крим.

Політтехнолог підкреслив: усі експерти говорять, що найскладніше буде звільнити Луганськ та Донецьк. Він пригадав нещодавню заяву очільника німецького міноборони Пісторіуса, який сказав, що ЗСУ можуть заходити на територію Росії та проводити там військові операції.

Я думаю, що це підготовка до нашого наступу. Зокрема, для цього будуть залучені танки Leopard. Танки Leopard поїдуть по території Росії, по Білгородській та Ростовській областях. Саме там ми будемо перерізати логістику росіян,

– припустив співрозмовник.

Він додав, що раніше схожі заяви робила Польща, але тоді у цих слів "був контекст". У заяві міністерства оборони Німеччини його не було.

Шейтельман про заяву Пісторіуса: дивіться відео

Що заявили у міноборони Німеччини