Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, ВСУ могут проводить такую военную операцию на территории России на танках Leopard.

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ВСУ могут заехать в Россию на танках Leopard

Шейтельман отметил, что постоянно следит за прогнозами военных экспертов. Они утверждают, что перерезать логистику россиян, которая снабжает россиян на Юге, можно в Волновахе. Крым можно перерезать, выйдя в Мариуполь и взяв под огневой контроль Крым.

Политтехнолог подчеркнул: все эксперты говорят, что сложнее всего будет освободить Луганск и Донецк. Он вспомнил недавнее заявление главы немецкого минобороны Писториуса, который сказал, что ВСУ могут заходить на территорию России и проводить там военные операции.

Я думаю, что это подготовка к нашему наступлению. В частности, для этого будут привлечены танки Leopard. Танки Leopard поедут по территории России, по Белгородской и Ростовской областям. Именно там мы будем перерезать логистику россиян,

– предположил собеседник.

Он добавил, что ранее схожие заявления делала Польша, но тогда у этих слов "был контекст". В заявлении министерства обороны Германии его не было.

Шейтельман о заявлении Писториуса: смотрите видео

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