Партнеры Шольца по коалиции критикуют его отказ поставлять Taurus Украине

Партнеры канцлера Германии Олафа Шольца по правящей коалиции критикуют его отказ поставлять Taurus Украине. Они пытаются подтолкнуть его к отправке крылатых ракет.

Издание Bloomberg сообщило, что "Зеленые" и "Свободные демократы" пытаются подтолкнуть Шольца к поставке крылатых ракет Украине, которые могут использоваться для точных ударов по защищенным целям, таким как бункеры, и имеют дальность действия более 500 километров.

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Сообщается, что министр финансов Германии Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", не согласен с опасениями Шольца, что ВСУ могут начать применять ракеты по территории России и вызвать эскалацию.

Источники издания рассказали, что министр все еще надеется на изменение решения. Линднер даже хочет предложить уменьшить дальность ракет.

Между тем министр экономики Роберт Хабек из партии "Зеленых" тоже симпатизирует депутатам, которые проголосовали за поставки Taurus. Другой источник сказал, что он раздражен односторонним запретом со стороны Шольца.

К слову, в среду Шольца снова спросили о проблеме Taurus во время правительственных вопросов в нижней палате парламента в Берлине. Сейчас консерваторы попытались извлечь выгоду из этой разобщенности в правительстве.

В четверг они снова планируют обсудить проблему поставок Taurus в парламенте.

Известно, что на канцлера Германии уже около года оказывают давление относительно поставок дальнобойных крылатых ракет. Однако Шольц очень опасается, что Германия может быть втянута в войну.

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