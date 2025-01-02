В партии Шольца говорят, что Маск перешел "границы допустимого"

Социал-демократической партии Германии раскритиковал бизнесмена Илона Маска. Он считает, что тот перешел все границы.

Рольф Мютцених заявил, что американский миллиардер Илон Маск перешел "границы допустимого" в американо-германских отношениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Нападки, направлены на всех граждан

Представитель СДПГ отреагировал на оскорбительные выпады Маска в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Он отметил, что высказывания бизнесмена являются скандальными.

Словесные нападки на федерального президента направлены, таким образом, на всех граждан,

– подчеркнул Мютцених.

Он убежден, что нужно выяснить, или неоднократные проявления неуважения, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также были высказаны от имени новой власти США. Это связано с тем, что Дональд Трамп намерен назначить Маска главой Департамента эффективности правительства США.

Мютцених считает, что вызовы, которые стоят перед ними, могут быть решены только в случае отношений между Германией и США.

Ранее Илон Маск негативно высказался о канцлере Германии Олафе Шольце, назвав его болваном в соцсети X. Маск также предсказал, что Шольц проиграет на предстоящих выборах.