Об инциденте сообщает tagesschau.

Что стало причиной сбоев в работе аэропорта?

Как выяснилось, аппарат, из-за которого пришлось изменить маршруты самолетов, оказался частным дроном, который снимал ремонт крыши в соседнем поселке Гроскугель и не представлял прямой угрозы.

Немецкая служба управления воздушным движением отмечает, что частные дроны регулярно нарушают воздушное пространство вблизи аэропортов, однако изменение курса самолетов является редкой мерой.

В этом году в Лейпциге зафиксировали уже 6 подобных случаев, а в Дрездене – 5. Решение о перенаправлении рейсов 26 августа было принято из-за усиленных мер безопасности, введенных после недавних опасных находок.

Дело в том, что 4 августа вблизи украинского грузового самолета "Антонов" в этом же аэропорту обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Впоследствии правоохранители обнаружили еще один подобный аппарат, следователи проверяют возможную причастность российских спецслужб к этим инцидентам. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что правоохранительные органы активно работают над расследованием.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, недалеко от аэропорта Лейпциг-Галле правоохранители обнаружили уже третий дрон с остатками взрывчатого вещества.