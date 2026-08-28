Про інцидент повідомляє tagesschau.

Що спричинило порушення роботи летовища?

Як з'ясувалося, апарат, через який довелося змінити маршрути літаків, виявився приватним дроном, який знімав ремонт даху в сусідньому селищі Гроскугель і не становив прямої загрози.

Німецька служба управління повітряним рухом зазначає, що приватні дрони регулярно порушують простір біля летовищ, проте зміна курсу літаків є рідкісним кроком.

Цьогоріч у Лейпцигу зафіксували вже 6 подібних випадків, а у Дрездені – 5. Рішення перенаправити рейси 26 серпня було ухвалено через підвищені заходи безпеки, запроваджені після нещодавніх небезпечних знахідок.

Річ у тім, що 4 серпня поблизу українського вантажного літака "Антонов" у цьому ж аеропорту знайшли безпілотник із вибухівкою. Згодом правоохоронці виявили ще один подібний апарат, слідчі перевіряють можливу причетність російських спецслужб до цих інцидентів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що правоохоронні органи активно працюють над розслідуванням.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, неподалік аеропорту Лейпциг-Галле правоохоронці виявили вже третій дрон із залишками вибухової речовини.